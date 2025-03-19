Вторую линию метро в Казани могут продлить на 10 километров

В феврале на первый участок второй линии казанского метро выделили дополнительно 976,9 млн руб. для проведения работ на участке от станции «Фучика» до «Сахарова». Срок окончания работ установлен на 1 декабря 2025 года, а сдача всех четырех станций второй ветки запланирована к 2027 году.