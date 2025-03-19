Два детсада и девять школ планируют достроить в Ростовской области в 2025 году

— Кроме этого, продолжим капремонт 49 школ и детсадов в 31 муниципалитете. На эти цели выделено более 13 млрд рублей. Для нас важно, чтобы детям было комфортно, поэтому в согласовании проектов участвуют родители, — отметил Юрий Слюсарь.