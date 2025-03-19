Два детсада и девять школ планируют достроить в Ростовской области в 2025 году

В 2025 году в Ростовской области планируют завершить строительство двух детских садов и девяти школ. Об этом в Telegram рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Донской глава уточнил, что новые детсады на 320 мест должны достроить в Новочеркасске и Ростове-на-Дону, а школы — в Ростове-на-Дону, Батайске, Аксайском и Красносулинском районах. Всего в образовательных учреждениях собираются открыть почти 10 тысяч мест.
— Кроме этого, продолжим капремонт 49 школ и детсадов в 31 муниципалитете. На эти цели выделено более 13 млрд рублей. Для нас важно, чтобы детям было комфортно, поэтому в согласовании проектов участвуют родители, — отметил Юрий Слюсарь.
Врио главы области подчеркнул, что сейчас ведутся «беспрецедентные объемы работ», которые должны четко контролироваться минстроем Дона и главами на местах.
Напомним, ранее Юрий Слюсарь потребовал заменить подрядчика строящейся школы в Аксае.