СК Башкирии начал проверку после перевозки детей пьяным водителем автобуса

Следком Башкирии начал проверку после инцидента с водителем школьного автобуса в Кугарчинском районе республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 18 марта в деревне Тляумбетово Кугарчинского района сотрудники ДПС остановили 60-летнего водителя школьного автобуса, находившегося в нетрезвом состоянии. В момент задержания в автобусе находились 15 учеников 5 — 7 классов, которые направлялись в школу из соседних населенных пунктов.
Водитель, работавший на этой должности шесть месяцев, был отстранен от управления транспортным средством. В отношении него составлен административный протокол. Также начаты административные разбирательства против должностных лиц, допустивших пьяного водителя к работе.
— В настоящее время проводится доследственная проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — заключили в ведомстве.
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