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Без осадков и до +13°С. Какая будет погода 20 марта

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Без осадков и до 13 градусов тепла будет в Беларуси 20 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +18° 5 м/с 30% 759 мм рт. ст. +17°

Будет переменная облачность. Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед. Ветер западный, юго-западный 4−9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем — 7−13 градусов тепла.