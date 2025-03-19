Без осадков и до +13°С. Какая будет погода 20 марта

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Без осадков и до 13 градусов тепла будет в Беларуси 20 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.