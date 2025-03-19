Сторонники Нестеровского собрались у здания суда в Кишиневе

Сторонники Нестеровского скандируют «Саша, мы с тобой!», считая его невиновным, и заявляя, что дело организовано властями республики из-за его убеждений.
Нестеровский является одним из лидеров партии «Возрождение», которая теперь входит в блок «Победа» и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии «Возрождение» тогда заявили, что таким образом власти пытаются «выбить» ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Приговор Нестеровскому должен быть вынесен 19 марта. Решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство из-за политического преследования на родине.
Сам депутат утверждает, что против него сфабриковано показательное уголовное дело. При этом судебный процесс шел в нарушение процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии «Возрождение» заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Депутатская деятельность Нестеровского широко известна рядом инициатив, направленных на укрепление связей Молдовы с Россией и защиту традиционных ценностей. Он является соавтором законопроектов об уголовной ответственности за оправдание фашизма и призывы к ликвидации молдавской государственности, выступал за придание русскому языку статуса официального.