Белые лебеди красуются перед водителями у дамбы Петербурга

В среду, 19 марта, несколько пар белых лебедей заметили вблизи дамбы Д-6. Кадрами с грациозными птицами поделились в Дирекции КЗС Петербурга. В этот солнечный день пернатые гости облюбовали прогалины во льду, и проезжающие по дамбе водители могут полюбоваться ими на мелководье.
Как отмечают в пресс-службе, обычно лебедей можно встретить в акватории Комплекса защитных сооружений в апреле. Однако в этом году они прилетели уже в середине марта, почувствовав приближение весны.
Неделей ранее большая стая лебедей-кликунов сделала стоянку прямо на Васильевском острове. Пока птицы отдыхали на пути к местам гнездования, фотографы и бёрдвотчеры не упускали возможность сделать с ними прекрасные кадры.