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Белые лебеди красуются перед водителями у дамбы Петербурга

Воды Финского залива еще не успели до конца освободиться ото льда, а к дамбе Петербурга уже прилетели белые лебеди. В этом году они появились раньше обычного.

Источник: Официальный канал ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» (дамба)

В среду, 19 марта, несколько пар белых лебедей заметили вблизи дамбы Д-6. Кадрами с грациозными птицами поделились в Дирекции КЗС Петербурга. В этот солнечный день пернатые гости облюбовали прогалины во льду, и проезжающие по дамбе водители могут полюбоваться ими на мелководье.

Как отмечают в пресс-службе, обычно лебедей можно встретить в акватории Комплекса защитных сооружений в апреле. Однако в этом году они прилетели уже в середине марта, почувствовав приближение весны.

Неделей ранее большая стая лебедей-кликунов сделала стоянку прямо на Васильевском острове. Пока птицы отдыхали на пути к местам гнездования, фотографы и бёрдвотчеры не упускали возможность сделать с ними прекрасные кадры.