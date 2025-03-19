Белые лебеди красуются перед водителями у дамбы Петербурга

В среду, 19 марта, несколько пар белых лебедей заметили вблизи дамбы Д-6. Кадрами с грациозными птицами поделились в Дирекции КЗС Петербурга. В этот солнечный день пернатые гости облюбовали прогалины во льду, и проезжающие по дамбе водители могут полюбоваться ими на мелководье.