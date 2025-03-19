Вернувшиеся из плена военные получат поддержку, заявила Москалькова

«Каждый освобожденный защитник — это история, полная боли и радости, надежд и переживаний… Наша задача — не оставлять их одних с переживаниями и проблемами. Обеспечим необходимой поддержкой и заботой, будем рядом, потому что знаем: мужество участников СВО — это дар для каждого из нас», — написала Москалькова.