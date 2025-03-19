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Вернувшиеся из плена военные получат поддержку, заявила Москалькова

Москалькова: все вернувшиеся из украинского плена военные получат поддержку.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вернувшиеся в результате обмена в Россию из украинского плена военные будут обеспечены необходимой поддержкой и заботой, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих, РФ передала Украине 175 военнопленных, а также в качестве жеста доброй воли — еще 22 пленных, получивших тяжелые ранения.

«Каждый освобожденный защитник — это история, полная боли и радости, надежд и переживаний… Наша задача — не оставлять их одних с переживаниями и проблемами. Обеспечим необходимой поддержкой и заботой, будем рядом, потому что знаем: мужество участников СВО — это дар для каждого из нас», — написала Москалькова.

Федеральный омбудсмен поблагодарила Минобороны и спецслужбы России за организацию этого обмена военнопленными. Она также рассказала, что вернувшиеся в РФ военные подтвердили, что получили посылки и письма, которые были им переданы в рамках гуманитарной акции.