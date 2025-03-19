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В Башкирии объявили в розыск 34-летнюю мать-должницу

Женщина не платит ребенку алименты и скрывается от приставов.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы Башкирии разыскивают 34-летнюю Яну Кяк, которая уклоняется от выплаты алиментов на содержание своего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.

Уроженка Уфы не явилась в отделение в Белебее, где было возбуждено исполнительное производство. Женщина длительное время скрывается, в связи с чем была объявлена в исполнительный розыск.

Судебные приставы просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Яны Вячеславовны Кяк, сообщить по телефонам: 8 (347) 273−56−40 или 8 (987) 917−07−96.

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