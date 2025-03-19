РФ и Украина провели обмен по формуле 175 на 175 — россияне находятся в Беларуси

Россия вернула 175 военнослужащих, которые сейчас находятся в Беларуси, сообщил 19 марта телеграм-канал Министерства обороны РФ.
В оборонном ведомстве сказали, что после переговоров с подконтрольной Украине территории были возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен Россия передала 175 военнопленных ВСУ и еще 22 тяжелораненых.
— В качестве жеста доброй воли еще переданы 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, — проинформировали в пресс-службе.
В Минобороны добавили, что на данный момент все возвращенные российские военнослужащие находятся на территории Беларуси. Здесь им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, предоставив возможность связи с родственниками.
Уточняется, что всех освобожденных россиян доставят позднее в Россию на лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
— При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, — прокомментировали в Минобороны РФ.
Тем временем Минобороны сказало про ограничение движения транспорта в Минске с 18 марта: «В течение пяти недель».
Между тем МИД Беларуси отреагировал на рост военных трат Евросоюза.