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РФ и Украина провели обмен по формуле 175 на 175 — россияне находятся в Беларуси

Минобороны РФ: Россией через Беларусь возвращены 175 военнослужащих.

Источник: Комсомольская правда

Россия вернула 175 военнослужащих, которые сейчас находятся в Беларуси, сообщил 19 марта телеграм-канал Министерства обороны РФ.

В оборонном ведомстве сказали, что после переговоров с подконтрольной Украине территории были возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен Россия передала 175 военнопленных ВСУ и еще 22 тяжелораненых.

— В качестве жеста доброй воли еще переданы 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, — проинформировали в пресс-службе.

В Минобороны добавили, что на данный момент все возвращенные российские военнослужащие находятся на территории Беларуси. Здесь им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, предоставив возможность связи с родственниками.

Уточняется, что всех освобожденных россиян доставят позднее в Россию на лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

— При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, — прокомментировали в Минобороны РФ.

Тем временем Минобороны сказало про ограничение движения транспорта в Минске с 18 марта: «В течение пяти недель».

Между тем МИД Беларуси отреагировал на рост военных трат Евросоюза.