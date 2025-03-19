В Иркутском районе ввели режим повышенной готовности с 19 марта. Такое решение приняла из-за резкого потепления. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации района. Плюсовые температуры могут привести к подтоплению.
— Придомовые территории и участки дорог, которые находятся в зоне риска, выявлены работниками администраций поселений. Это пер. Грановский, ул. Объездная в Грановщине, ул. Мира в Урике, ул. Каландаришвили в Грановщине, ул. Островского в Листвянке. Местными администрациями принимаются превентивные меры для безопасности населения, — поделились в администрации.
В потенциальную зону подтопления попадают 11 районов. В их числе Большереченское, Листвянское, Максимовское, Смоленское, Хомутовское, Голоустненское, Ревякинское, Ушаковское, Уриковское, Оекское, Карлукское муниципальные образования. Уже на случай чрезвычайной ситуации в Иркутском районе готов к приему 21 пункт временного размещения. Также жители в случае паводка могут обратиться к единому диспетчеру в любое время по номеру 717−112.