В Иркутском районе ввели режим повышенной готовности с 19 марта

В потенциальную зону подтопления попадают 11 районов. В их числе Большереченское, Листвянское, Максимовское, Смоленское, Хомутовское, Голоустненское, Ревякинское, Ушаковское, Уриковское, Оекское, Карлукское муниципальные образования. Уже на случай чрезвычайной ситуации в Иркутском районе готов к приему 21 пункт временного размещения. Также жители в случае паводка могут обратиться к единому диспетчеру в любое время по номеру 717−112.