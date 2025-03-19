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В Орле планируют провести Парад Победы и шествие «Бессмертного полка»

Клычков: парад и шествие «Бессмертного полка» пройдут в Орле в День Победы.

Источник: © РИА Новости

ТУЛА, 19 мар — РИА Новости. Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» планируется провести в день празднования 9 Мая в Орле при получении согласия силовиков, сообщил журналистам губернатор Андрей Клычков.

«Сейчас мы планируем все федеральные акции, которые будут проходить, в том числе в рамках региона. Идет тренировка по проведению парада Победы. Мы планируем и “Бессмертный полк”, планируем… около 1200 мероприятий в течение года… 15 апреля у нас начнет праздничные мероприятия Хор Турецкого. Мы планируем провести большой открытый концерт, посвященный как раз-таки празднованию 80-летия Победы, чтобы поддержать наших ребят, участников СВО, жителей. Но и все мероприятия, которые будут планироваться, будут проведены при получении согласования от наших силовиков, правоохранительных органов», — сказал Клычков.