В Орле планируют провести Парад Победы и шествие «Бессмертного полка»

«Сейчас мы планируем все федеральные акции, которые будут проходить, в том числе в рамках региона. Идет тренировка по проведению парада Победы. Мы планируем и “Бессмертный полк”, планируем… около 1200 мероприятий в течение года… 15 апреля у нас начнет праздничные мероприятия Хор Турецкого. Мы планируем провести большой открытый концерт, посвященный как раз-таки празднованию 80-летия Победы, чтобы поддержать наших ребят, участников СВО, жителей. Но и все мероприятия, которые будут планироваться, будут проведены при получении согласования от наших силовиков, правоохранительных органов», — сказал Клычков.