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Полицейских в Ростовской области уличили в сливе данных ритуальным агентствам

В Ростовской области сотрудников полиции поймали на сговоре с ритуальщиками.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сотрудников волгодонского межмуниципального управления МВД уличили в сговоре с ритуальными агентствами. Нарушителей наказали административными штрафами, и это решение поддержал суд, сообщают в Ростовском УФАС.

— Общая сумма штрафов составила более 120 тысяч рублей. Решение утвердили по итогам слушаний в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде, — говорится в информации антимонопольной службы.

По данным УФАС, сговор действовал с 2018 года, именно тогда сотрудники полиции установили порядок очередности вызовов ритуальных служб. Некоторые агентства в итоге начали оперативно узнавать персональные данные умерших и получили преимущество над другими организациями. Такое положение дел ограничивало конкуренцию на рынке ритуальных услуг.