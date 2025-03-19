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В Ростове маленький ребенок выпал из окна и погиб

Из окна восьмого этажа на Северном выпал ребенок.
Источник: Комсомольская правда

В среду, 19 марта, в Ростове произошла трагедия. Около пяти вечера из окна восьмого этажа дома на проспекте Космонавтов выпал маленький ребенок. Как рассказали очевидцы, на вид малышу около трех лет.

На место ЧП сразу же вызвали скорую помощь. Несмотря на то, что реанимобиль был на месте через несколько минут, малыш скончался до приезда врачей. Известно, что помощь медиков потребовалась родителям малыша.

Специалисты напоминают, что нельзя оставлять детей без присмотра даже на минуту. А москитная сетка лишь создает иллюзию защищенности, но не выдержит вес даже самого маленького ребенка.

Теперь по факту произошедшего правоохранители должны провести проверку, после которой и будут известны все обстоятельства случившегося.