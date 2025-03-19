День многодетных семей может появиться в Нижегородской области

Изначально было предложено отмечать этот день в первое воскресенье сентября, приурочив его ко Дню знаний. Однако после обсуждений с представителями Ассоциации многодетных семей, правительства области и других заинтересованных сторон было решено выбрать последнее воскресенье сентября.