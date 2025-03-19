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День многодетных семей может появиться в Нижегородской области

Было решено выбрать последнее воскресенье сентября.

Источник: Время

Новый региональный праздник — День многодетной семьи — планируют учредить в Нижегородской области. Об этом сообщили в ходе заседания комитета по социальным вопросам в Законодательном собрании Нижегородской области 19 марта.

Инициатива направлена на повышение значимости многодетных семей, а также на популяризацию семейных ценностей.

Изначально было предложено отмечать этот день в первое воскресенье сентября, приурочив его ко Дню знаний. Однако после обсуждений с представителями Ассоциации многодетных семей, правительства области и других заинтересованных сторон было решено выбрать последнее воскресенье сентября.

«Это оптимальное время, когда завершается период отпусков и подготовки к учебному году, а погода еще позволяет проводить мероприятия на свежем воздухе», — пояснила глава Ассоциации многодетных семей региона Татьяна Мальцева.

Ранее сообщалось, что нижегородские учреждения, НКО и общественные объединения могут присоединиться к конкурсу по созданию центров поддержки семей.