День многодетных семей может появиться в Нижегородской области

Новый региональный праздник — День многодетной семьи — планируют учредить в Нижегородской области. Об этом сообщили в ходе заседания комитета по социальным вопросам в Законодательном собрании Нижегородской области 19 марта.
Инициатива направлена на повышение значимости многодетных семей, а также на популяризацию семейных ценностей.
Изначально было предложено отмечать этот день в первое воскресенье сентября, приурочив его ко Дню знаний. Однако после обсуждений с представителями Ассоциации многодетных семей, правительства области и других заинтересованных сторон было решено выбрать последнее воскресенье сентября.
«Это оптимальное время, когда завершается период отпусков и подготовки к учебному году, а погода еще позволяет проводить мероприятия на свежем воздухе», — пояснила глава Ассоциации многодетных семей региона Татьяна Мальцева.
Ранее сообщалось, что нижегородские учреждения, НКО и общественные объединения могут присоединиться к конкурсу по созданию центров поддержки семей.