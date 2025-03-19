Последние новости к вечеру 19 марта 2025 года

Спецпосланник президента США сообщил, что Вашингтон и Москва прорабатывают введение между Россией и Украиной моратория на удары по военным и гражданским судам в Черном море. Он отметил, что стороны уже согласовали прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.