Последние новости к вечеру 19 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 19 марта 2025 года.
Путин не давал команду возобновить удары по энергетике Украины
Россия считает удар ВСУ по нефтебазе в Краснодарском крае нарушением соглашения о прекращении атак на энергетику, заявил Дмитрий Песков. По его словам, Киев знал о решении Путина, но не предпринял действий для отмены атаки.
Россия и Украина обменялись пленными по формуле «175 на 175»
Минобороны РФ сообщило, что 19 марта состоялся обмен военнопленными: 175 российских военнослужащих вернулись из плена, столько же передано Украине. В качестве жеста доброй воли Россия также передала 22 тяжелораненых украинских военнопленных.
США и РФ прорабатывают мораторий на удары в Черном море
Спецпосланник президента США сообщил, что Вашингтон и Москва прорабатывают введение между Россией и Украиной моратория на удары по военным и гражданским судам в Черном море. Он отметил, что стороны уже согласовали прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.
В Стамбуле задержали главного оппонента Эрдогана на выборах
Экрема Имамоглу обвиняют в коррупции и связях с террористами. Политик назвал свое преследование «проявлением тирании». 19 марта полицейские задержали Имамоглу дома, провели обыск и доставили его в суд.
ГП проверит работу МЧС после разлива мазута в Черном море
Генпрокуратура начала проверку после разлива мазута в Черном море. Игорь Краснов заявил, что ситуация в Черном море отчетливо показала масштабы и серьезность угроз, которые несут халатность и разгильдяйство.