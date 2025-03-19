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Последние новости к вечеру 19 марта 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 19 марта 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 19 марта — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 19 марта 2025 года.

Путин не давал команду возобновить удары по энергетике Украины

Источник: Пресс-служба Президента России

Россия считает удар ВСУ по нефтебазе в Краснодарском крае нарушением соглашения о прекращении атак на энергетику, заявил Дмитрий Песков. По его словам, Киев знал о решении Путина, но не предпринял действий для отмены атаки.

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «175 на 175»

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Минобороны РФ сообщило, что 19 марта состоялся обмен военнопленными: 175 российских военнослужащих вернулись из плена, столько же передано Украине. В качестве жеста доброй воли Россия также передала 22 тяжелораненых украинских военнопленных.

США и РФ прорабатывают мораторий на удары в Черном море

Источник: РИА "Новости"

Спецпосланник президента США сообщил, что Вашингтон и Москва прорабатывают введение между Россией и Украиной моратория на удары по военным и гражданским судам в Черном море. Он отметил, что стороны уже согласовали прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

В Стамбуле задержали главного оппонента Эрдогана на выборах

Источник: Reuters

Экрема Имамоглу обвиняют в коррупции и связях с террористами. Политик назвал свое преследование «проявлением тирании». 19 марта полицейские задержали Имамоглу дома, провели обыск и доставили его в суд.

ГП проверит работу МЧС после разлива мазута в Черном море

Источник: РИА "Новости"

Генпрокуратура начала проверку после разлива мазута в Черном море. Игорь Краснов заявил, что ситуация в Черном море отчетливо показала масштабы и серьезность угроз, которые несут халатность и разгильдяйство.