«Яйца, огурцы, мясо, молоко, полмешка лука, мешок яблок». Заведующая школьной столовой пыталась вынести несколько десятков кило продуктов под Дрогичином

Заведующая школьной столовой в Дрогичинском районе пыталась вынести «сэкономленные» продукты. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Брестской области.
Так, было установлено, что заведующая столовой специально формировала излишки. Для этого школьную еду готовили из меньшего количества продуктов. Образовавшиеся излишки 6 февраля завстоловой попробовала вынести с территории школы, но ее задержали с поличным.
На фото видно, что кража была довольно крупной. Яйца, огурцы, мясо, молоко, полмешка лука и мешок яблок — далеко не все продукты, которые попыталась завстоловой украсть у детей.
На момент возбуждения уголовного дела о хищении было установлено, что ущерб составил более 460 белорусских рублей. Но в прокуратуре считают, что от противоправной деятельности обвиняемой ущерб может быть больше.
Задержанной инкриминируют хищение (ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси).
И мы писали, что витебчанка купила несуществующей рыбы на 1200 рублей, а потом пошла в милицию.
Тем временем в Минске подростки пойдут под суд за продажу доступа к каналу с порно.