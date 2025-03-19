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«Яйца, огурцы, мясо, молоко, полмешка лука, мешок яблок». Заведующая школьной столовой пыталась вынести несколько десятков кило продуктов под Дрогичином

Под Дрогичином завстоловой школы пойдет под суд за кражу продуктов.

Заведующая школьной столовой в Дрогичинском районе пыталась вынести «сэкономленные» продукты. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Брестской области.

Так, было установлено, что заведующая столовой специально формировала излишки. Для этого школьную еду готовили из меньшего количества продуктов. Образовавшиеся излишки 6 февраля завстоловой попробовала вынести с территории школы, но ее задержали с поличным.

На фото видно, что кража была довольно крупной. Яйца, огурцы, мясо, молоко, полмешка лука и мешок яблок — далеко не все продукты, которые попыталась завстоловой украсть у детей.

На момент возбуждения уголовного дела о хищении было установлено, что ущерб составил более 460 белорусских рублей. Но в прокуратуре считают, что от противоправной деятельности обвиняемой ущерб может быть больше.

Задержанной инкриминируют хищение (ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси).

И мы писали, что витебчанка купила несуществующей рыбы на 1200 рублей, а потом пошла в милицию.

Тем временем в Минске подростки пойдут под суд за продажу доступа к каналу с порно.