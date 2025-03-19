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В Башкирии закрыли движение через реку Уршак для всех автомобилей

Ограничения вступили в силу с 19 марта.

Источник: Комсомольская правда

С 18:00 19 марта в Башкирии прекращено движение всех видов транспорта по участку дороги и мосту через реку Уршак около села Петряево в Чишминском районе (автодорога Кара-Якупово — Петряево, км 26+000 — км 27+600). Об этом информирует пресс-служба Министерства транспорта региона.

В Кармаскалинском районе, напротив, открыто движение по временной объездной дороге, расположенной рядом с мостом через реку Караелга возле села Кулушево.

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