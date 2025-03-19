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В Иркутске отменили обсуждения проекта крематория

Крематорий предлагали разместить на Смоленско-Марковского кладбища.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске отменили обсуждения проекта крематория. Они были запланированы на 31 марта 2025 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутского района. Его предлагали возвести на территории Смоленско-Марковского кладбища.

Такое решение приняли из-за поступившего заявления о поиске альтернативных мест для крематория. По проекту помещение с печью для сжигания останков предлагали разместить на земле с кадастровым номером 38:06:150527:2715.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе ввели режим повышенной готовности из-за угрозы выхода талых вод.