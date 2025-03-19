Какая погода ожидается в Казахстане 20 марта

А 22 марта антициклон достигнет северныех регионов, принося прекращение осадков, и морозы в ночные часы до 5−10 градусов.
Антициклон не оставит без внимания и юг Казахстана, прижимая фронтальные системы к горам, вызывая дожди и понижение температуры воздуха.
Штормовые предупреждения
В Абайской области ожидается ветер юго-восточный, южный на юге, в центре области 15−20, днем порывы 23 м/с.
Утром и днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается дождь. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром на востоке, севере Актюбинской области ожидается туман.
На юге Алматинской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15−20 м/с.
С 20 марта в связи с добеганием стока с верхней части бассейнов рек расположенных в Актюбинской области, ожидаются дальнейшее повышение уровня воды на реках Уил, Эмба Кызылкогинского и Жылыойского района Атырауской области и возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки.
В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с.
В Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15−20, днем временами 25 м/с.
На западе, юге, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный на юге, востоке области днем порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается временами туман. Ветер южный, юго-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15−18 м/с. Ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровня воды на реках области, при этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.
В связи с прогнозом положительных дневных температур воздуха 2−12 градусов тепла, ночных 1−10 градусов мороза и выпадением осадков в виде дождя, по Костанайской области ожидается дальнейшее интенсивное таяние снежного покрова, формирование талого стока, ослабление ледовой обстановки, повышение уровней воды на реках области. Кроме того, ожидаются ночью на западе, севере области осадки (снег, дождь), гололед. На севере, западе, востоке области туман. Ветер северный, северо-западный днем на юге области порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром на северо-западе Мангистауской области ожидается туман.
На западе, юге Павлодарской области ожидается ветер южный порывы 15−20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидаются ночью на западе, севере осадки (дождь, снег), гололед, днем дождь. На западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, юге области порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром на севере, востоке, юге Улытауской области ожидается временами туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15−18 м/с.
Погода в мегаполисах
В Шымкенте ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 7−9, днем 26−28 градусов тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 22−24 градусов тепла.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−4, днем 9−11 тепла.