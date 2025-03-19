Какая погода ожидается в Казахстане 20 марта

С 20 марта в связи с добеганием стока с верхней части бассейнов рек расположенных в Актюбинской области, ожидаются дальнейшее повышение уровня воды на реках Уил, Эмба Кызылкогинского и Жылыойского района Атырауской области и возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки.