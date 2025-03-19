Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, заявил Дуров

Первым в списке идет Whatsapp, отметил Дуров. «В течение многих лет они отчаянно пытались скопировать наши инновации, тратя миллиарды на лоббирование и PR-кампании, чтобы замедлить наше развитие. Они потерпели неудачу. Telegram вырос, стал прибыльным и — в отличие от нашего конкурента — сохранил независимость», — пишет он.