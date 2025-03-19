Омские вахтовики неожиданно оказались в топе зарплатного рейтинга

Данные приводит портал «Авито Работа». При этом годовой рост зарплат для вахтовиков составил рекордные 23%. Этот показатель лишь немного уступает соседним регионам: в Новосибирской области средняя зарплата вахтовиков достигла 163 968 рублей (+24%), а в Челябинской — 166 528 рублей (+35%).