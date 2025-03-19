Омские вахтовики неожиданно оказались в топе зарплатного рейтинга

Омские вахтовики оказались в топе по зарплатам вахтовиков и оказались в шестерке лидеров. В среднем оклады рабочих составляют 164 тысячи рублей в месяц.
Данные приводит портал «Авито Работа». При этом годовой рост зарплат для вахтовиков составил рекордные 23%. Этот показатель лишь немного уступает соседним регионам: в Новосибирской области средняя зарплата вахтовиков достигла 163 968 рублей (+24%), а в Челябинской — 166 528 рублей (+35%).
Лидером рейтинга остается Чукотский автономный округ с зарплатой в 170 098 рублей, хотя рост там составил всего 10%. Высокие зарплаты омских вахтовиков свидетельствуют о растущем спросе на специалистов в регионе.
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