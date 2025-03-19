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Омские вахтовики неожиданно оказались в топе зарплатного рейтинга

Омская область вошла в шестерку регионов России с самыми высокими зарплатами для вахтовиков.

Источник: Комсомольская правда

Омские вахтовики оказались в топе по зарплатам вахтовиков и оказались в шестерке лидеров. В среднем оклады рабочих составляют 164 тысячи рублей в месяц.

Данные приводит портал «Авито Работа». При этом годовой рост зарплат для вахтовиков составил рекордные 23%. Этот показатель лишь немного уступает соседним регионам: в Новосибирской области средняя зарплата вахтовиков достигла 163 968 рублей (+24%), а в Челябинской — 166 528 рублей (+35%).

Лидером рейтинга остается Чукотский автономный округ с зарплатой в 170 098 рублей, хотя рост там составил всего 10%. Высокие зарплаты омских вахтовиков свидетельствуют о растущем спросе на специалистов в регионе.

Ранее мы писали, что две омские кондитерские компании выплатили крупный штраф за авторские права.