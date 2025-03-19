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В Зернограде и ряде хуторов Ростовской области ограничили подачу воды

Подачу воды до 22 марта ограничили в Зернограде и нескольких населенных пунктах региона.

Источник: Комсомольская правда

С 19 по 22 марта в Зернограде и ряде населенных пунктов Аксайского района Ростовской области ограничили подачу воды. Об этом сообщил и. о. министра ЖКХ региона Сергей Орлов.

— Ситуация связана с подключением капитально отремонтированного участка трубопровода к новому магистральному водоводу в Аксайском районе, — пояснил в Telegram Сергей Орлов.

Подачу воды ограничили в Ольгинском, Ленинском, Истоминском, Старочеркасском и Верхнеподпольненском сельских поселениях.

Приостановили подачу ресурса: в хуторах Нижнеподпольном, Верхнеподпольном, Рыбацком, Черюмкин и Слава Труда;

Воду по графику подают:

— с 6 до 10 утра и с 18 до 22 часов в станицах Ольгинской, Старочеркасской, в хуторах Ленина и Островского, а также в поселке Дорожном;

— с 6 до 8 утра и с 18 до 21 часа в Зернограде.

Подвоз воды по заявкам организовали в Зернограде, а также в хуторах Нижнеподпольном, Верхнеподпольном, Рыбацком, Черюмкин и Слава Труда.