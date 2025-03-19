В Зернограде и ряде хуторов Ростовской области ограничили подачу воды

С 19 по 22 марта в Зернограде и ряде населенных пунктов Аксайского района Ростовской области ограничили подачу воды. Об этом сообщил и. о. министра ЖКХ региона Сергей Орлов.
— Ситуация связана с подключением капитально отремонтированного участка трубопровода к новому магистральному водоводу в Аксайском районе, — пояснил в Telegram Сергей Орлов.
Подачу воды ограничили в Ольгинском, Ленинском, Истоминском, Старочеркасском и Верхнеподпольненском сельских поселениях.
Приостановили подачу ресурса: в хуторах Нижнеподпольном, Верхнеподпольном, Рыбацком, Черюмкин и Слава Труда;
Воду по графику подают:
— с 6 до 10 утра и с 18 до 22 часов в станицах Ольгинской, Старочеркасской, в хуторах Ленина и Островского, а также в поселке Дорожном;
— с 6 до 8 утра и с 18 до 21 часа в Зернограде.
Подвоз воды по заявкам организовали в Зернограде, а также в хуторах Нижнеподпольном, Верхнеподпольном, Рыбацком, Черюмкин и Слава Труда.