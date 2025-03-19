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ОМОН проводит рейды после первого случая смерти ребенка после парения в Беларуси

В Беларуси проводятся рейды после первого случая смерти ребенка после парения вейпов.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси проводят рейды ОМОНа и наркоконтроля после первого случая смерти ребенка после парения в Беларуси, пишет zorkanews.by.

Ранее «Комсомолка» писали о том, что в Беларуси был зафиксирован первый случай смерти ребенка от электронной сигареты. Умерла 16-летняя девушка, которая за несколько минут до смерти парила вейп и потеряла сознание.

Отмечается, что в Беларуси под запретом использование несовершеннолетними электронных систем курения или вейпов, их запрещено продавать, не достигшим 18 лет.

В Минской области в рамках комплекса дополнительных мер по обеспечению дисциплины и общественного порядка проводится отработка учебных заведений, общежитий колледжей, общественных мест. Например, в Узденском районе в рейде приняли сотрудники ОМОН, наркоконтроля, ИДН, уголовно-исполнительной милиции, также работал кинолог со служебной розыскной собакой. Во время проверки изъяли у несовершеннолетних электронные системы курения и жидкости для курения. По данным фактам проводят проверку.

Но еще в МВД высказались о возможности полного запрета электронных сигарет в Беларуси.

Тем временем в Минске подростки пойдут под суд за продажу доступа к каналу с порно.