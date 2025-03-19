ОМОН проводит рейды после первого случая смерти ребенка после парения в Беларуси

В Минской области в рамках комплекса дополнительных мер по обеспечению дисциплины и общественного порядка проводится отработка учебных заведений, общежитий колледжей, общественных мест. Например, в Узденском районе в рейде приняли сотрудники ОМОН, наркоконтроля, ИДН, уголовно-исполнительной милиции, также работал кинолог со служебной розыскной собакой. Во время проверки изъяли у несовершеннолетних электронные системы курения и жидкости для курения. По данным фактам проводят проверку.