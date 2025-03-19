Беременность долгосрочным образом меняет структуру кишечника млекопитающих

Проведенные учеными наблюдения показали, что первая беременность существенным образом меняет устройство кишечника мышей. В частности, его длина увеличивается примерно на 18% через три недели после зачатия, а так называемые ворсинки — выросты на поверхности стенок кишечника, поглощающие питательные вещества — становятся значительно шире и на 30% длиннее, чем до начала беременности. Все эти перемены происходили вне зависимости от того, какой диетой питались мыши и как много калорий они получали.