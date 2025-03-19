Андрей Назаров рассказал о главных задачах во время паводка в Башкирии

«Сейчас в Азово Архангельского района сложилась непростая ситуация, объявлен режим ЧС. Из-за раннего начала ледохода на реке Инзер и дождей возникли заторы, что привело к подтоплению домов на улицах, расположенных близко к реке. Местные жители, 127 человек, оперативно эвакуированы силами экстренных служб. Для них есть горячее питание, помощь оказывают психологи и социальные работники, — рассказал Андрей Назаров. — Следим за ситуацией в 11 районах республики, где наблюдаем разную степень подтопления. Спасательные бригады и специалисты круглые сутки следят за территориями, обеспечивают безопасность и устраняют последствия наводнения».
Премьер-министр отметил, что для выполнения инженерных работ в случае необходимости у нас имеется специальная техника повышенной проходимости, водооткачивающие установки, пожарно-спасательный вертолет Ка-32. Также Башкирия располагает беспилотниками, которые помогают обследовать местность и моделировать возможное развитие событий. На участках с ледовыми заторами работают саперы, что существенно облегчит ситуацию.
«Наша главная задача — принять все необходимые меры предосторожности, защитить население и территорию, а также объекты жизнеобеспечения и экономики от последствий паводка», — отметил премьер-министр правительства.