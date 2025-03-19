Андрей Назаров рассказал о главных задачах во время паводка в Башкирии

«Сейчас в Азово Архангельского района сложилась непростая ситуация, объявлен режим ЧС. Из-за раннего начала ледохода на реке Инзер и дождей возникли заторы, что привело к подтоплению домов на улицах, расположенных близко к реке. Местные жители, 127 человек, оперативно эвакуированы силами экстренных служб. Для них есть горячее питание, помощь оказывают психологи и социальные работники, — рассказал Андрей Назаров. — Следим за ситуацией в 11 районах республики, где наблюдаем разную степень подтопления. Спасательные бригады и специалисты круглые сутки следят за территориями, обеспечивают безопасность и устраняют последствия наводнения».