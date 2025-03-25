Елизавета Лихачева: «Не вижу рисков от ИИ для искусства, вижу риски для человечества»

«Они существуют только в рамках виртуального пространства. А музеи — это место, где вы знакомитесь с подлинным произведением. Что мы будем считать подлинником? ИИ придумал какое-то изображение, дальше его напечатал плоттер. Сколько напечатано было этих изображений 20, 100, 1 млн?», — задается вопросом экс-директор Пушкинского музея.
Искусственный интеллект не нуждается в искусстве. Он не может сам инициировать произведение искусства. Отсюда вопрос — в какой степени то, что делает ИИ — это его, а не человека. Какой бриф, такой и креатив.
При этом Лихачева не видит потенциальных рисков от ИИ для искусства и музейного дела. Но риски для человечества, по ее мнению очевидны: «Человеческий интеллект формируется под влиянием чувств. Первое чувство, которое испытывает человек — это боль. Первая боль — это боль родов, и очевидно, что эта “зарядка боли” нам нужна. Искусственный интеллект никогда не испытает боли. Но кто сказал, что ИИ — это будет человеческий интеллект, а не подобие его? На сегодняшний день это вообще не интеллект, а большая серьезная вычислительная система, которая компилирует информацию. Что будет дальше — я не знаю».
Музеи — один из самых человеческих видов деятельности. Нет человека — нет музея. Когда человек утратит потребность увидеть собственными глазами, в этот момент нас искусственный интеллект и завоюет.
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