Елизавета Лихачева: «Не вижу рисков от ИИ для искусства, вижу риски для человечества»

При этом Лихачева не видит потенциальных рисков от ИИ для искусства и музейного дела. Но риски для человечества, по ее мнению очевидны: «Человеческий интеллект формируется под влиянием чувств. Первое чувство, которое испытывает человек — это боль. Первая боль — это боль родов, и очевидно, что эта “зарядка боли” нам нужна. Искусственный интеллект никогда не испытает боли. Но кто сказал, что ИИ — это будет человеческий интеллект, а не подобие его? На сегодняшний день это вообще не интеллект, а большая серьезная вычислительная система, которая компилирует информацию. Что будет дальше — я не знаю».