Подготовку к пожароопасному сезону обсудили в Иркутской области

Согласование сводного плана тушения лесных пожаров и подготовка к пожароопасному сезону обсуждались на рабочей встрече руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Ивана Советникова и первого замгубернатора Иркутской области Романа Колесова.
Как отметил Роман Колесов, в этом году начало пожароопасного сезона предполагается в первой декаде апреля. Чтобы оперативно реагировать на все возникающие возгорания, из федерального бюджета Приангарье получило 796,6 млн рублей. Плюс более 2 миллиардов рублей обеспечит региональный бюджет. Первый замгубернатора обратился к руководителю ведомства с просьбой о выделении дополнительного финансирования.
Согласно сводному плану, в этом году для тушения лесных пожаров планируется задействовать до 5056 человек и 2694 единиц техники. В том числе силы лесопожарных формирований — 1641 человек и 674 единицы техники.
Продолжается в Иркутской области и работа по внедрению беспилотников для наблюдения за лесом, особенно в труднодоступных местах. Благодаря нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» в прошлом году было закуплено 49 современных дронов. До 1 апреля этого года на вооружение поступят еще 12 БПЛА.
Также на встрече говорилось об организации видеонаблюдения: уже установлено 46 камер, в этом году планируется установить еще 7. Их установят на вышках сотовой связи в Бодайбинском, Киренском, Иркутском, Куйтунском и Зиминском районах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в общероссийском селекторном совещании, посвященном подготовке к периоду паводков и природных пожаров.