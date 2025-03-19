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Подготовку к пожароопасному сезону обсудили в Иркутской области

Состоялась рабочая встреча представителей Рослесхоза и правительства региона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Согласование сводного плана тушения лесных пожаров и подготовка к пожароопасному сезону обсуждались на рабочей встрече руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Ивана Советникова и первого замгубернатора Иркутской области Романа Колесова.

Как отметил Роман Колесов, в этом году начало пожароопасного сезона предполагается в первой декаде апреля. Чтобы оперативно реагировать на все возникающие возгорания, из федерального бюджета Приангарье получило 796,6 млн рублей. Плюс более 2 миллиардов рублей обеспечит региональный бюджет. Первый замгубернатора обратился к руководителю ведомства с просьбой о выделении дополнительного финансирования.

Согласно сводному плану, в этом году для тушения лесных пожаров планируется задействовать до 5056 человек и 2694 единиц техники. В том числе силы лесопожарных формирований — 1641 человек и 674 единицы техники.

Продолжается в Иркутской области и работа по внедрению беспилотников для наблюдения за лесом, особенно в труднодоступных местах. Благодаря нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» в прошлом году было закуплено 49 современных дронов. До 1 апреля этого года на вооружение поступят еще 12 БПЛА.

Также на встрече говорилось об организации видеонаблюдения: уже установлено 46 камер, в этом году планируется установить еще 7. Их установят на вышках сотовой связи в Бодайбинском, Киренском, Иркутском, Куйтунском и Зиминском районах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в общероссийском селекторном совещании, посвященном подготовке к периоду паводков и природных пожаров.