Подготовку к пожароопасному сезону обсудили в Иркутской области

Продолжается в Иркутской области и работа по внедрению беспилотников для наблюдения за лесом, особенно в труднодоступных местах. Благодаря нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» в прошлом году было закуплено 49 современных дронов. До 1 апреля этого года на вооружение поступят еще 12 БПЛА.