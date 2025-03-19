В ООН сообщили о самой высокой концентрации углекислого газа в атмосфере

Климат и погода на Земле во многом зависят от состояния двух климатических феноменов — Эль-Ниньо и Ла-Нинья (исп. «мальчик» и «девочка»). Первое ассоциируется с резким потеплением верхнего слоя воды в центральных и восточных регионах Тихого океана, а второе — со снижением их температуры. Эль-Ниньо и Ла-Нинья сменяют друг друга каждые несколько лет, что приводит к заметным перестройкам в круговороте океанических течений и ветров в атмосфере. Подобные сдвиги периодически вызывают засухи в одних регионах Земли и сильные дожди в других. К примеру, «засуха тысячелетия» в Австралии (1996−2010) была спровоцирована в конце прошлого столетия необычно сильным Эль-Ниньо. Она закончилась только после того, как началась новая фаза Ла-Ниньи.