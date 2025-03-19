Суд арестовал почти на два месяца стендап-комика Артемия Останина

Комика Артемия Останина отправили в СИЗО за шутку про мужчину без ног. Он останется под арестом до 15 мая. Адвокат утверждает, что силовики сломали юмористу позвоночник и ребра. Кроме того, ему диагностировали пневмоторакс. Несмотря на состояние здоровья, в домашнем аресте мужчине отказано. Вину он не признает.