Национальный парк «Куршская коса» вводит новые правила посещения

Как сообщает пресс-служба нацпарка, новая система направлена на защиту уникальных природных комплексов и регулирование потока туристов.
Вводится единый сбор в размере 400 рублей с каждого посетителя, отменяется плата за проезд на легковом автомобиле или мотоцикле. Льготные категории граждан сохраняют право на бесплатное посещение.
Новые правила согласованы с Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Их главная цель — снизить антропогенную нагрузку на природные комплексы Куршской косы и эффективнее регулировать поток посетителей.
Туристам рекомендуется заранее ознакомиться с новыми правилами перед планированием поездки на Куршскую косу. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте национального парка.
[Для получения полной информации о льготных категориях граждан и других условиях посещения рекомендуем обратиться к официальному регламенту национального парка]