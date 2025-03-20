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Национальный парк «Куршская коса» вводит новые правила посещения

С 1 апреля 2025 года национальный парк «Куршская коса» вводит изменения в порядок оплаты посещения территории.

Источник: КалининградLive

Как сообщает пресс-служба нацпарка, новая система направлена на защиту уникальных природных комплексов и регулирование потока туристов.

Вводится единый сбор в размере 400 рублей с каждого посетителя, отменяется плата за проезд на легковом автомобиле или мотоцикле. Льготные категории граждан сохраняют право на бесплатное посещение.

Новые правила согласованы с Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Их главная цель — снизить антропогенную нагрузку на природные комплексы Куршской косы и эффективнее регулировать поток посетителей.

Туристам рекомендуется заранее ознакомиться с новыми правилами перед планированием поездки на Куршскую косу. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте национального парка.

[Для получения полной информации о льготных категориях граждан и других условиях посещения рекомендуем обратиться к официальному регламенту национального парка]