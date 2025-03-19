В Ростовской области начнутся масштабные работы на теплосетях

Владимир Ревенко также отметил, что состояние теплосетей в Ростове-на-Дону и Волгодонске вызывает серьезную озабоченность. В Ростове износ сетей составляет 52% при общей протяжённости 435 км, а в Волгодонске — 61% при протяжённости 211 км.