В Ростовской области начнутся масштабные работы на теплосетях

В этом году в Ростове-на-Дону и Волгодонске пройдут масштабные работы по реконструкции теплосетей. Соответствующую информацию опубликовало министерство региональной политики и массовых коммуникаций.
Проблема повышения надежности теплоснабжения стала темой обсуждения на встрече заместителя губернатора Ростовской области Владимира Ревенко и Алексея Шашина, главы дирекции по энергетике ПАО «Лукойл». Участники обсудили планы компании по реконструкции сетей и восстановлению системы операционно-дистанционного контроля на ближайшие годы.
Владимир Ревенко также отметил, что состояние теплосетей в Ростове-на-Дону и Волгодонске вызывает серьезную озабоченность. В Ростове износ сетей составляет 52% при общей протяжённости 435 км, а в Волгодонске — 61% при протяжённости 211 км.