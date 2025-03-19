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В Ростовской области начнутся масштабные работы на теплосетях

В текущем году на Дону начнут работы на теплосетях.

Источник: Комсомольская правда

В этом году в Ростове-на-Дону и Волгодонске пройдут масштабные работы по реконструкции теплосетей. Соответствующую информацию опубликовало министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Проблема повышения надежности теплоснабжения стала темой обсуждения на встрече заместителя губернатора Ростовской области Владимира Ревенко и Алексея Шашина, главы дирекции по энергетике ПАО «Лукойл». Участники обсудили планы компании по реконструкции сетей и восстановлению системы операционно-дистанционного контроля на ближайшие годы.

Владимир Ревенко также отметил, что состояние теплосетей в Ростове-на-Дону и Волгодонске вызывает серьезную озабоченность. В Ростове износ сетей составляет 52% при общей протяжённости 435 км, а в Волгодонске — 61% при протяжённости 211 км.