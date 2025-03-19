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В Татарстане нерадивых хозяев собак будут наказывать рублем

КАЗАНЬ, 19 марта, ФедералПресс. Власти Татарстана планируют ввести систему штрафов для владельцев домашних питомцев, не выполняющих правила содержания животных. Депутаты комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку изучили соответствующий проект закона.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Законопроектом устанавливается административная ответственность для граждан, владельцев домашних животных в виде штрафа в размере от 2 тысяч рублей до 4 тысяч рублей за нарушение требований по содержанию домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов и на придомовых территориях, а также за отсутствие обязательной регистрации собаки. Повторное нарушение требования об обязательной регистрации собаки повлечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей», — пояснил начальник Главного управления ветеринарии при кабинете министров РТ Алмаз Хисамутдинов.

В республике уже действуют местные законы, регламентирующие содержание домашних животных. Эти правила предусматривают обязательную регистрацию собак и запрет на их нахождение в местах общего пользования многоквартирных домов.

Данный законопроект призван ужесточить действующие нормы и повысить комфорт и безопасность проживания граждан в регионе.