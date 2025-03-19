В Татарстане нерадивых хозяев собак будут наказывать рублем

«Законопроектом устанавливается административная ответственность для граждан, владельцев домашних животных в виде штрафа в размере от 2 тысяч рублей до 4 тысяч рублей за нарушение требований по содержанию домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов и на придомовых территориях, а также за отсутствие обязательной регистрации собаки. Повторное нарушение требования об обязательной регистрации собаки повлечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей», — пояснил начальник Главного управления ветеринарии при кабинете министров РТ Алмаз Хисамутдинов.