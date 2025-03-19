Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как ездить на электросамокатах в Петербурге, чтобы не попасть в неприятности

Комитет по транспорту в связи с началом сезона кикшеринга напоминает, что в Петербурге для пользователей прокатными электросамокатами есть правила. Самокат это официально признанное транспортное средство, и те, кто на них ездит, должны нести ответственность за соблюдение ПДД.

С 2021 года комитет ежегодно подписывает с кикшеринговыми компаниями соглашение о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Сейчас действует документ, подписанный в 2024 году, но также ведомство работает над дополнительными пунктами правил, отмечают 19 марта в пресс-службе комитета.

Правила пользования прокатными самокатами в Петербурге.

Действующее соглашение предусматривает для пользователей следующие правила:

  • Передвигаться на электросамокатах можно со скоростью не более 20 км/ч. На 175 участках скорость ограничена до 15 км/ч. В семи зонах — 10 км/ч.
  • В Петербурге действуют 36 зон, где запрещено передвигаться на СИМ. В Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах запрещено парковать электросамокаты.
  • Нельзя передвигаться на одном электросамокате вдвоем, втроем и так далее.
  • Нельзя переезжать пешеходный переход на самокате. Для пересечения дороги с него надо спешиться.
  • При движении по тротуару приоритет — у пешеходов.
  • Запрещено бросать самокат так, что он создаст помехи окружающим.
  • Арендовать самокат можно только с 18 лет. Несовершеннолетним это делать запрещено.

Операторы кикшеринга, в свою очередь, должны поддерживать свои самокаты в надлежащем техническом состоянии и обеспечивать круглосуточную поддержку СИМ через контактный центр или сервис обратной связи в приложении.

В новом соглашении на 2025 год транспортные чиновники намерены прописать еще и момент погодных условий. В непогоду, например в снег и гололед, аренда самокатов в Петербурге станет недоступной. Также в комитете планируют увеличить штрафы за нарушение правил использования самокатов и обустройство упорядоченных парковок в едином стиле.