Как ездить на электросамокатах в Петербурге, чтобы не попасть в неприятности

Комитет по транспорту в связи с началом сезона кикшеринга напоминает, что в Петербурге для пользователей прокатными электросамокатами есть правила. Самокат это официально признанное транспортное средство, и те, кто на них ездит, должны нести ответственность за соблюдение ПДД.