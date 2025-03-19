Как ездить на электросамокатах в Петербурге, чтобы не попасть в неприятности

С 2021 года комитет ежегодно подписывает с кикшеринговыми компаниями соглашение о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Сейчас действует документ, подписанный в 2024 году, но также ведомство работает над дополнительными пунктами правил, отмечают 19 марта в пресс-службе комитета.
Правила пользования прокатными самокатами в Петербурге.
Действующее соглашение предусматривает для пользователей следующие правила:
- Передвигаться на электросамокатах можно со скоростью не более 20 км/ч. На 175 участках скорость ограничена до 15 км/ч. В семи зонах — 10 км/ч.
- В Петербурге действуют 36 зон, где запрещено передвигаться на СИМ. В Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах запрещено парковать электросамокаты.
- Нельзя передвигаться на одном электросамокате вдвоем, втроем и так далее.
- Нельзя переезжать пешеходный переход на самокате. Для пересечения дороги с него надо спешиться.
- При движении по тротуару приоритет — у пешеходов.
- Запрещено бросать самокат так, что он создаст помехи окружающим.
- Арендовать самокат можно только с 18 лет. Несовершеннолетним это делать запрещено.
Операторы кикшеринга, в свою очередь, должны поддерживать свои самокаты в надлежащем техническом состоянии и обеспечивать круглосуточную поддержку СИМ через контактный центр или сервис обратной связи в приложении.
В новом соглашении на 2025 год транспортные чиновники намерены прописать еще и момент погодных условий. В непогоду, например в снег и гололед, аренда самокатов в Петербурге станет недоступной. Также в комитете планируют увеличить штрафы за нарушение правил использования самокатов и обустройство упорядоченных парковок в едином стиле.