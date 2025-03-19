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Прокуратура проверяет обстоятельства гибели ребенка в Ростове

Выпал из окна: в Ростове погиб двухлетний мальчик.
Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростова-на-Дону начала проверку после гибели двухлетнего ребенка, который выпал из окна многоквартирного дома. Об этом сообщили в региональном ведомстве 19 марта.

По данным правоохранителей, на проспекте Космонавтов мальчик выпал из окна восьмого этажа и погиб. Прокуратура проверяет, насколько родители выполняли свои обязанности, а также как органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляли свои полномочия.

В СУ СК по Ростовской области сообщили, что сейчас на месте трагедии работают следователи. Они осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.