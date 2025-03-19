Прокуратура проверяет обстоятельства гибели ребенка в Ростове

По данным правоохранителей, на проспекте Космонавтов мальчик выпал из окна восьмого этажа и погиб. Прокуратура проверяет, насколько родители выполняли свои обязанности, а также как органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляли свои полномочия.