Прокуратура проверяет обстоятельства гибели ребенка в Ростове

Прокуратура Ростова-на-Дону начала проверку после гибели двухлетнего ребенка, который выпал из окна многоквартирного дома. Об этом сообщили в региональном ведомстве 19 марта.
По данным правоохранителей, на проспекте Космонавтов мальчик выпал из окна восьмого этажа и погиб. Прокуратура проверяет, насколько родители выполняли свои обязанности, а также как органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляли свои полномочия.
В СУ СК по Ростовской области сообщили, что сейчас на месте трагедии работают следователи. Они осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.