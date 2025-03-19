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В Керчи отменили парад Победы и факельное шествие к 9 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. В Керчи в этом году из-за высокого уровня террористической опасности традиционного факельного шествия и парада к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне не будет. Об этом рассказал глава администрации города Олег Каторгин в ходе прямого эфира на странице в соцсети «ВКонтакте».

Источник: РИА "Новости"

«Пока у нас “желтый” уровень опасности. Ни парада Победы, ни факельного шествия 8 мая в этом году не планируется», — заявил Каторгин.

Анонса мероприятий на майские, добавил он, пока тоже нет. Все будет зависеть от оперативной ситуации.

В начале марта президент России Владимир Путин поручил усилить меры безопасности в ходе предстоящих торжеств по случают 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.

В Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятий, сообщала ранее министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.

В Крыму с 5 февраля 2023 года действует «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы. На объектах критической инфраструктуры, в том числе на Крымском мосту, предприняты усиленные меры безопасности. Принятые в Крыму усиленные меры безопасности оправданы для защиты полуострова, и они сохранятся даже в случае урегулирования конфликта на Украине, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов.