В Керчи отменили парад Победы и факельное шествие к 9 мая

«Пока у нас “желтый” уровень опасности. Ни парада Победы, ни факельного шествия 8 мая в этом году не планируется», — заявил Каторгин.
Анонса мероприятий на майские, добавил он, пока тоже нет. Все будет зависеть от оперативной ситуации.
В начале марта президент России Владимир Путин поручил усилить меры безопасности в ходе предстоящих торжеств по случают 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.
В Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятий, сообщала ранее министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.
В Крыму с 5 февраля 2023 года действует «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы. На объектах критической инфраструктуры, в том числе на Крымском мосту, предприняты усиленные меры безопасности. Принятые в Крыму усиленные меры безопасности оправданы для защиты полуострова, и они сохранятся даже в случае урегулирования конфликта на Украине, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов.