В Керчи отменили парад Победы и факельное шествие к 9 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. В Керчи в этом году из-за высокого уровня террористической опасности традиционного факельного шествия и парада к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне не будет. Об этом рассказал глава администрации города Олег Каторгин в ходе прямого эфира на странице в соцсети «ВКонтакте».