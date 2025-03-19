Власти Польши намерены увеличить число военных на границе с Беларусью

Польша планирует нарастить численность военных на границе с Беларусью, передает БелТА.
Так, по словам главы Министерства внутренних дел Польши Томаша Семоняка, на границе с Беларусью будет увеличено число войск. Также, где это возможно, в приграничье будут создаваться физические или электронные заграждения.
Причиной усиления милитаризации польский чиновник назвал усилившуюся миграционную нагрузку на польско-белорусской границе.
И также Семоняк раскрыл, что на границе Польши с Беларусью уже сейчас дислоцируются крупные силы погранохраны и армии.
Между тем МИД Беларуси отреагировал на рост военных трат Евросоюза.
А еще Россия и Украина провели обмен по формуле 175 на 175 — россияне находятся в Беларуси.
Тем временем Минобороны сказало про ограничение движения транспорта в Минске с 18 марта: «В течение пяти недель».