Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Польши намерены увеличить число военных на границе с Беларусью

Польша хочет увеличить количество военных на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Польша планирует нарастить численность военных на границе с Беларусью, передает БелТА.

Так, по словам главы Министерства внутренних дел Польши Томаша Семоняка, на границе с Беларусью будет увеличено число войск. Также, где это возможно, в приграничье будут создаваться физические или электронные заграждения.

Причиной усиления милитаризации польский чиновник назвал усилившуюся миграционную нагрузку на польско-белорусской границе.

И также Семоняк раскрыл, что на границе Польши с Беларусью уже сейчас дислоцируются крупные силы погранохраны и армии.

Между тем МИД Беларуси отреагировал на рост военных трат Евросоюза.

А еще Россия и Украина провели обмен по формуле 175 на 175 — россияне находятся в Беларуси.

Тем временем Минобороны сказало про ограничение движения транспорта в Минске с 18 марта: «В течение пяти недель».