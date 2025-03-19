Ростовская область вошла в число лидеров в ЮФО и СКФО по объему проектов ответственного финансирования

Портфель ответственного финансирования Юго-Западного банка Сбербанка превысил 239 млрд рублей. В число регионов-лидеров по объему реализованных проектов вошла Ростовская область. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В Донском регионе реализованы проекты на 11 млрд рублей. В Краснодарском крае — на 212 млрд, в Ставрополье — 9 млрд, в Дагестане — на 4 млрд, в Северной Осетии-Алании — на более чем 1 млрд рублей.
— По итогам прошлого года интерес бизнеса к ответственному финансированию был выше всего именно в наших регионах: на Юге России и Северном Кавказе. На сегодня уже пятая часть южного кредитного портфеля банка реализуется на принципах ответственного финансирования, — прокомментировал Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
Он также отдельно отметил вклад Краснодарского края и Адыгеи, которые показали суммарный рост за год более чем 120 млрд рублей.
— Во многом, это обусловлено высоким вниманием Правительств и муниципалитетов, бизнес-сообщества, а также отраслевых и общественных объединений к этой теме. Продолжаем работать над десятками бизнес-проектов в сфере ответственного финансирования и видим высокий потенциал роста в 2025 году на Северном Кавказе, в Калмыкии, Крыму и в исторических регионах России, — уточнил Анатолий Песенников.