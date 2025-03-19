Ростовская область вошла в число лидеров в ЮФО и СКФО по объему проектов ответственного финансирования

— Во многом, это обусловлено высоким вниманием Правительств и муниципалитетов, бизнес-сообщества, а также отраслевых и общественных объединений к этой теме. Продолжаем работать над десятками бизнес-проектов в сфере ответственного финансирования и видим высокий потенциал роста в 2025 году на Северном Кавказе, в Калмыкии, Крыму и в исторических регионах России, — уточнил Анатолий Песенников.