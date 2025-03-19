«Сообщить о нарушениях и качестве сервиса». Госконтроль проводит горячую линию по маршруткам и такси в Беларуси

На горячей линии Госконтроль также готов выслушать и мнения автоперевозчиков, диспетчеров и водителей. Возможно, например, проинформировать КГК о проблемах включения водителей в реестр автоперевозок и его использовании. Возможно, есть проблемы с избыточной документацией, качеством интерфейса, наличием нужной информации и функционала, сбоями и так далее. Можно сообщить о вопросах взаимодействия с Транспортной инспекцией и другими госорганами.