«Сообщить о нарушениях и качестве сервиса». Госконтроль проводит горячую линию по маршруткам и такси в Беларуси

Комитете государственного контроля проведет 20 и 21 марта горячую линию по вопросам деятельности такси и маршруток, сообщили в телеграм-канале ведомства.
Так, Госконтроль на два дня откроет горячую линию, куда белорусы смогут пожаловаться на работу маршруток и такси. От граждан ждут сообщения по нарушениям законодательства субъектами хозяйствования, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров. Например, можно сказать о некачественном оказании услуг, невыдаче чеков, проблемах с обеспечением требований безопасности и т.д.
Также в КГК можно будет сообщать о качестве сервиса для пассажиров после введения реестра автоперевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Например, сказать о времени ожидания такси, стоимости проезда, наличии «маршруток» на востребованных направлениях и подобную информацию.
Еще от белорусов ждут предложений для улучшения качества работы, как государственных и частных перевозчиков и диспетчеров.
На горячей линии Госконтроль также готов выслушать и мнения автоперевозчиков, диспетчеров и водителей. Возможно, например, проинформировать КГК о проблемах включения водителей в реестр автоперевозок и его использовании. Возможно, есть проблемы с избыточной документацией, качеством интерфейса, наличием нужной информации и функционала, сбоями и так далее. Можно сообщить о вопросах взаимодействия с Транспортной инспекцией и другими госорганами.
Горячая линия КГК будет работать по номеру 191 с 9.00 до 17.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов. Сообщения также можно присылать в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
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