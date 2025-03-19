Был душой компании: 25-летний доброволец из Башкирии погиб в зоне СВО

В селе Тирлянский простились с участником СВО Денисом Гафатуллине. О гибели 25-летнего уроженца Белорецкого района сообщила местная администрация.
Известно, что боец родился в 1999 году. После окончания девяти классов школы в селе Тирлянский он поступил в Белорецкий педагогический колледж, где получил специальность «Физическая культура». Срочную службу он проходил в космических войсках в Улан-Удэ. После армии работал на железной дороге в Уфе и укладчиком труб в Челябинске.
В 2024 году Денис Гафатуллин решил заключить контракт с Министерством обороны России и отправиться в зону СВО. В ходе боев 15 декабря 2024 года он погиб на территории Курской области.
Родственники вспоминают Дениса как доброго, отзывчивого и общительного человека, душу компании. Он увлекался хоккеем, разбирался в технике и считал службу Родине своим долгом.
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