Был душой компании: 25-летний доброволец из Башкирии погиб в зоне СВО

Известно, что боец родился в 1999 году. После окончания девяти классов школы в селе Тирлянский он поступил в Белорецкий педагогический колледж, где получил специальность «Физическая культура». Срочную службу он проходил в космических войсках в Улан-Удэ. После армии работал на железной дороге в Уфе и укладчиком труб в Челябинске.