Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Был душой компании: 25-летний доброволец из Башкирии погиб в зоне СВО

В Башкирии похоронили погибшего на СВО 25-летнего Дениса Гафатуллина.

Источник: Комсомольская правда

В селе Тирлянский простились с участником СВО Денисом Гафатуллине. О гибели 25-летнего уроженца Белорецкого района сообщила местная администрация.

Известно, что боец родился в 1999 году. После окончания девяти классов школы в селе Тирлянский он поступил в Белорецкий педагогический колледж, где получил специальность «Физическая культура». Срочную службу он проходил в космических войсках в Улан-Удэ. После армии работал на железной дороге в Уфе и укладчиком труб в Челябинске.

В 2024 году Денис Гафатуллин решил заключить контракт с Министерством обороны России и отправиться в зону СВО. В ходе боев 15 декабря 2024 года он погиб на территории Курской области.

Родственники вспоминают Дениса как доброго, отзывчивого и общительного человека, душу компании. Он увлекался хоккеем, разбирался в технике и считал службу Родине своим долгом.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.