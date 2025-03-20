Под Воронежем высадят из деревьев гигантскую надпись «Победа»

Огромную надпись «Победа» собираются оставить с помощью саженцев деревьев в Давыдовском лесничестве Воронежской области. Рона расположится на площади в 1,3 гектара. Размер букв составит в высоту — 50 метров, ширина каждой — 20 метров, а расстояние между буквами — 10 метров. Для посадки используют сеянцы сосны, а вокруг надписи создадут рамку из сеянцев дуба красного. Со временем, когда деревья подрастут и сомкнут вершины, надпись будет хорошо видна с высоты птичьего полета.