Калининградский губернатор призвал модернизировать систему записи к врачу

Губернатор посетил медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области.
— Алексей Беспрозванных ознакомился с работой медицинского контактного центра «122», который был создан в период пандемии в 2020 году и на данный момент является структурным подразделением учреждения, — сообщили подробности в министерстве здравоохранения региона. — С помощью оператора можно осуществить вызов врача на дом, записаться к врачу, на вакцинацию, исследования (диспансеризацию, флюорографию).
На горячую линию минздрава стекаются сложные вопросы, претензии и предложения граждан. Работает отдельная, круглосуточная линия поддержки, где жители могут получить психологическую консультацию и профильную помощь в трудной жизненной ситуации. Среднее количество звонков в день варьируется от 1,5 тысяч до 11 тысяч.
— Важно отслеживать уровень удовлетворенности именно результатом, а не фактом дозвона, — заметил Беспрозванных. — Мы бьемся не за цифры, а за эффективность здравоохранения для жителей. Необходимо провести полномасштабную работу по автоматизации системы оценки удовлетворенности пациентов, расширению штата контакт-центра, чтобы сократить ожидание ответа с 10 до 3 минут в пиковые утренние часы, а также создать группы операторов, которые будут обзванивать пациентов на диспансерном учете.