Калининградский губернатор призвал модернизировать систему записи к врачу

— Важно отслеживать уровень удовлетворенности именно результатом, а не фактом дозвона, — заметил Беспрозванных. — Мы бьемся не за цифры, а за эффективность здравоохранения для жителей. Необходимо провести полномасштабную работу по автоматизации системы оценки удовлетворенности пациентов, расширению штата контакт-центра, чтобы сократить ожидание ответа с 10 до 3 минут в пиковые утренние часы, а также создать группы операторов, которые будут обзванивать пациентов на диспансерном учете.