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В Калининграде начали отлавливать гидов-нелегалов

Ко всем пойманным нарушителям обещают принять меры реагирования.

Источник: пресс-служба правительства Калининградской области

В министерстве регионального контроля (надзора) Калининградской области, как и обещали, открыли охоту на нелегальных гидов. Дело в том, что согласно постановлению властей, с 1 марта оказывать экскурсионные услуги могут только аттестованные «чичероне», а самодеятельным экскурсоводом это строго возбраняется. Подтверждением серьезности намерений контролирующей организации стал рейд, проведенный совместно с сотрудниками областного УМВД России. В ходе него удалось выявить как нелегалов, так и официально аттестованных гидов, но почему-то работающих без специальных бейджей. — В отношении нарушителей составлены акты и будут приняты соответствующие меры реагирования, — добавили в министерстве. — Подобные рейды будут проводиться регулярно.