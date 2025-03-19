В Миллеровском районе спасли косулю и выпустили ее в природу

В Ростовской области спасли дикую косулю. Об этом сообщили в администрации Миллеровского района 19 марта.
Согласно опубликованной информации, в Единую диспетчерскую службу Миллеровского района поступил звонок о том, что во дворе одного из частных домовладений попала косуля. Дикое животное случайно забрали в населенный пункт. На место вызова оперативно выехала дежурная смена аварийно-спасательного подразделения.
С помощью специальной петли для отлова животных спасатели поймали косулю. Затем специалисты выпустили животное в естественную среду обитания.