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В Миллеровском районе спасли косулю и выпустили ее в природу

Косуля во дворе: в Миллеровском районе спасли дикое животное.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области спасли дикую косулю. Об этом сообщили в администрации Миллеровского района 19 марта.

Согласно опубликованной информации, в Единую диспетчерскую службу Миллеровского района поступил звонок о том, что во дворе одного из частных домовладений попала косуля. Дикое животное случайно забрали в населенный пункт. На место вызова оперативно выехала дежурная смена аварийно-спасательного подразделения.

С помощью специальной петли для отлова животных спасатели поймали косулю. Затем специалисты выпустили животное в естественную среду обитания.