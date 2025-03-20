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От крупы до шампуня: в Севастополе расширен список социальных товаров

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. В 11 торговых сетях Севастополя расширен список социальных товаров с 15 до 38 позиций. Как сообщает пресс-служба правительства города, в обновленный список вошли не только продукты, но и товары непродовольственной группы.

«Департаменту сельского хозяйства и потребительского рынка удалось расширить перечень социально значимых товаров. К нему добавились консервы мясные и рыбные, пшено и крупа овсяная, детские сухие смеси, овощные и фруктовые пюре», — цитирует пресс-служба директора городского департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталию Скорюкову.

Кроме того, в перечень добавлены хозяйственное и туалетное мыло, стиральный порошок, зубная паста, шампунь, туалетная бумага, детские подгузники.

Уточняется, что теперь список насчитывает 38 позиций — это на 15 больше, чем было ранее. В соответствии с меморандумом о взаимопонимании между правительством города и рядом торговых сетей, на социальные товар устанавливается нулевая или минимальная наценка. Список таких товаров находится в «Уголке покупателя», ценники на них отмечены светло-синим цветом, напомнили в пресс-службе.

В конце февраля сообщалось о том, что в Крыму также будут снижены цены на консервы для детского питания, подгузники, пеленки, соски и другие товары для новорожденных, а также бытовую химию. Для этого в Совете министров было подписано соответствующее соглашение с представителями торговых сетей.