От крупы до шампуня: в Севастополе расширен список социальных товаров

Уточняется, что теперь список насчитывает 38 позиций — это на 15 больше, чем было ранее. В соответствии с меморандумом о взаимопонимании между правительством города и рядом торговых сетей, на социальные товар устанавливается нулевая или минимальная наценка. Список таких товаров находится в «Уголке покупателя», ценники на них отмечены светло-синим цветом, напомнили в пресс-службе.