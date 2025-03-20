В Ялте проснулись клещи

Так, идя в горы, нужно надевать одежду с плотно прилегающими манжетами и воротником или же заправить брюки в носки, а на шею повязать прилегающий к телу шарф, обработать открытые участки тела репеллентами, а после посещения леса тщательно проверить одежду и тело на наличие ползающих клещей.