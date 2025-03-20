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В Ялте проснулись клещи

CИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. Сотрудники Ялтинского горно-лесного заповедника фиксируют в лесах над Ялтой старт клещевой активности. Об опасности предупреждает пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

Источник: РИА "Новости"

«В этом году, благодаря достаточно холодной зиме с наличием обильного снежного покрова, мы получили небольшую передышку, но все же бодро снующие по поверхностям паукообразные фиксировались нашими сотрудниками уже в январе», — говорится в сообщении, распространенном «Заповедным Крымом».

В пресс-службе учреждения уточнили, что укусов клещей сотрудников пока не было, но с одежды они снимают клещей регулярно.

В связи с этим посетителям горно-лесных массивов и эколого-просветительских маршрутов заповедника рекомендуют позаботиться о собственной безопасности и принять соответствующие меры по предотвращению укуса этими животными, которые могут переносить опасные для человека и животных заболевания.

Так, идя в горы, нужно надевать одежду с плотно прилегающими манжетами и воротником или же заправить брюки в носки, а на шею повязать прилегающий к телу шарф, обработать открытые участки тела репеллентами, а после посещения леса тщательно проверить одежду и тело на наличие ползающих клещей.

Если же присосавшееся насекомое все же было найдено, нужно обратиться в медицинское учреждение.