В Ялте проснулись клещи

«В этом году, благодаря достаточно холодной зиме с наличием обильного снежного покрова, мы получили небольшую передышку, но все же бодро снующие по поверхностям паукообразные фиксировались нашими сотрудниками уже в январе», — говорится в сообщении, распространенном «Заповедным Крымом».
В пресс-службе учреждения уточнили, что укусов клещей сотрудников пока не было, но с одежды они снимают клещей регулярно.
В связи с этим посетителям горно-лесных массивов и эколого-просветительских маршрутов заповедника рекомендуют позаботиться о собственной безопасности и принять соответствующие меры по предотвращению укуса этими животными, которые могут переносить опасные для человека и животных заболевания.
Так, идя в горы, нужно надевать одежду с плотно прилегающими манжетами и воротником или же заправить брюки в носки, а на шею повязать прилегающий к телу шарф, обработать открытые участки тела репеллентами, а после посещения леса тщательно проверить одежду и тело на наличие ползающих клещей.
Если же присосавшееся насекомое все же было найдено, нужно обратиться в медицинское учреждение.