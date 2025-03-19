«Водители массово поехали, узнав, что все камеры будут фиксировать отсутствие ТО». Что известно про ситуацию с очередями на станциях техосмотра

В «Белтехосмотре» сказали, что происходит на станциях техосмотра в Беларуси, где выстроились очереди, сообщает БелТА.
Так, в «Белтехосмотре» подтвердили, что на некоторых станциях техосмотра выстроились очереди. Белорусские водители массово поехали проходить ТО после того, как сообщили, что все камеры будут фиксировать его отсутствие.
Напомним, не так давно ГАИ сообщило, что все камеры в Беларуси фиксируют наличие техосмотра. После этого на некоторых станциях гостехосмотра стали наблюдать увеличение очередей.
— На данный момент предпринимаются все меры для устранения очередей, — прокомментировал директор республиканского унитарного сервисного предприятия «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский.
Ранее МВД Беларуси объявило о масштабной проверке маршруток по всей стране.
Тем временем Госконтроль проведет горячую линию по маршруткам и такси в Беларуси: «Сообщить о нарушениях и качестве сервиса».