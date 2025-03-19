«Ветераны России» просят запретить показ турецких сериалов

«В Госдуме призвали запретить турецкие сериалы в России. Причина — “полнейшая белиберда”, формирующая у зрителей неправильные представления о жизни в Турции, создающие “неправдивые сказки в головах зрительниц”. Как же много думают наши депутаты. Расслабьтесь, это всего лишь очередной способ отдохнуть, посмотреть на красивую картину, который помогает отвлечься от тяжелого рабочего дня и происходящего вокруг негатива. Девочки, мы же не позволим закону вступить в силу? Нас много тут», — написала она в соцсетях.