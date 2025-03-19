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«Ветераны России» просят запретить показ турецких сериалов

«Ветераны России» ополчились на турецкие сериалы вслед за депутатом Виталием Милоновым. Общественники требуют запретить их показ, настаивая, что такой контент негативно влияет на демографию в стране, снижает интерес россиянок к нашим мужчинам и разрушает институт семьи. Соответствующую просьбу они направили в Госдуму, Роскомнадзор и Минкульт.
Источник: Газета.Ру

«Ветераны России» ополчились на турецкие сериалы вслед за депутатом Виталием Милоновым. Общественники требуют запретить их показ, настаивая, что такой контент негативно влияет на демографию в стране, снижает интерес россиянок к нашим мужчинам и разрушает институт семьи. Соответствующую просьбу они направили в Госдуму, Роскомнадзор и Минкульт.

Представители движения «Ветераны России» потребовали запретить показ турецких сериалов в стране, пишет издание «Абзац».

Сериалы негативно влияют на демографию в России из-за создания «нереалистичного образа мужчины», считают общественники.

«Дамы, насмотревшись таких мыльных опер, теряют интерес к нашим кавалерам, ожидая от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией», — заявил председатель движения Ильдар Резяпов.

По его словам, растущая популярность турецких сериалов влечет за собой снижение рождаемости и разрушение института семьи в России.

«Ветераны России» предложили ввести понятие «деструктивной пропаганды» и на законодательном уровне прописать, какие элементы в кинопродукции могут подпадать под этот термин.

«Турецкие сериалы — это часть идеологической войны за умы, в том числе за наших женщин. Было бы интересно узнать, демонстрируют ли в Турции российские сериалы, приезжают ли туда наши звезды кино, а турецкие женщины толпами выстраиваются в ряды поклонниц? Весьма сомнительно», — заключил Резяпов.

«Пожиратели Наташ».

Ранее о необходимости запретить показ турецких сериалов говорил депутат Виталий Милонов. Прошлым летом в эфире радиостанции «Говорит Москва» он назвал турецкие проекты «белибердой полнейшей», отметив, что в них показывают «жизнь, которая не соответствует действительности».

По мнению Милонова, любители турецких мыльных опер думают, что в Турции «все так и есть», поэтому идея выйти замуж за турка кажется россиянкам привлекательной. На самом деле турки ведут себя в быту по-другому и могут «лупить жен палками», подчеркнул он.

«Детей отнимут и выгонят, если она слово против скажет. Придет его мамаша турецкая и скажет: все, ты нам больше не невестка, поехала назад. И детей не отдадут», — заявил депутат.

Милонов сравнил образ турецкого мужчины в сериалах с рахат-лукумом, добавив, что он «невкусный и очень сладкий».

«Все эти пожиратели Наташ Эти торговцы кебабами, которые вдруг решили, что они хорошие актеры. Там ни одного толкового актера нет в Турции, все бездарные абсолютно, дешевые фигляры», — возмутился политик.

Милонова тогда раскритиковала телеведущая Ксения Бородина, предложив политику «не думать так много и расслабиться».

«В Госдуме призвали запретить турецкие сериалы в России. Причина — “полнейшая белиберда”, формирующая у зрителей неправильные представления о жизни в Турции, создающие “неправдивые сказки в головах зрительниц”. Как же много думают наши депутаты. Расслабьтесь, это всего лишь очередной способ отдохнуть, посмотреть на красивую картину, который помогает отвлечься от тяжелого рабочего дня и происходящего вокруг негатива. Девочки, мы же не позволим закону вступить в силу? Нас много тут», — написала она в соцсетях.

Актриса Ирина Алферова рассказала, что долго никому не признавалась в любви к турецким сериалам, но после поняла, что ими увлекаются многие знакомые.

«Понимаете, у них там все выпукло: есть Он и Она, они любят друг друга. Это то, на что хочется смотреть снова и снова. Боже мой, как Он на Нее смотрит!» — делится впечатлениями актриса.

Алферова обратила внимание на то, что в сериалах производства Турции снимаются красивые мужчины. «Один беленький, другой маленький, третий огромный. Но все — невозможные! А женщины такие свободные — удивительно», — сказала она.

По мнению психолога, основателя центра «Психологии семьи и бизнеса» Кристины Браун, одной из причин популярности турецких сериалов стали роскошные локации, в которых проходят съемки.

«Роскошные локации не могут не будоражить дух. Тут тебе и море, и горы, и леса, и красивые здания Также в сериалах показывают красивые города и улицы, которые доступны для посещения жителям нашей страны, что тоже не может не радовать. Многие специально планируют отпуск в места, которые видели в кадре. Получается, что близость к турецкому кинематографу — тоже фактор его популярности», — указывает психолог.

Браун подчеркивает, что незамысловатые сюжеты сериалов легко совместимы с домашними рутинными делами и являются способом расслабиться и получить недостающие эмоции.

Турецкий бум.

В 2024 году Турция заработала ~более $500 млн~ на продаже прав на снятые в стране телесериалы, сообщал TRT Haber.Турецкую кинопродукцию купили свыше 150 стран, число зрителей по всему миру почти достигло ~1 млрд человек~.

Всего за год экспортировали около 300 сериалов.

Как следует из отчета провайдера «Дом. Ру» и онлайн-кинотеатра Movix, за первое полугодие 2024 года пользователи онлайн-кинотеатра Movix потратили 1,026 млн часов на просмотр сериалов на ТВ-каналах «Сапфир» и Start World, демонстрирующих турецкие сериалы. Самым популярным стал сериал «Постучись в мою дверь». Второе место занимает 132-серийный сериал «Клюквенный щербет». А тройку лидеров замкнуло шоу «Кровавые цветы» 2023 года выпуска.