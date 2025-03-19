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В Ростове с 20 марта вернут бумажные чеки за оплату проезда

В Ростове-на-Дону снова начнут печатать чеки в общественном транспорте.

Источник: Комсомольская правда

С 20 марта в Ростове-на-Дону возобновят выдачу бумажных чеков при оплате проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в Агентстве развития платежных систем (АРПС).

— С 20 марта во всех транспортных средствах города вновь начнут печататься билеты при оплате проезда, — говорится в сообщении.

Напомним, что эксперимент по отказу от бумажных билетов стартовал 6 марта. Пассажиры могли оплачивать проезд без обязательного получения бумажного чека. По словам представителей АРПС, такой подход должен был сократить время ожидания при посадке и сделать пользование транспортом более удобным. В среднем каждое транспортное средство могло сэкономить до 215 минут в месяц.