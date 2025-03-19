В Ростове с 20 марта вернут бумажные чеки за оплату проезда

Напомним, что эксперимент по отказу от бумажных билетов стартовал 6 марта. Пассажиры могли оплачивать проезд без обязательного получения бумажного чека. По словам представителей АРПС, такой подход должен был сократить время ожидания при посадке и сделать пользование транспортом более удобным. В среднем каждое транспортное средство могло сэкономить до 215 минут в месяц.