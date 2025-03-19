«Быстро превращала больного теленка в здорового». В Пинске ветврача сельхозпредприятия будут судить за служебный подлог

В Пинском районе под суд пойдет главный ветврач сельхозпредприятия, которая «превращала» больных животных в здоровых. Подробности рассказали в Службе информации прокуратуры Брестской области.
Прокурорская проверка одной из сельхозорганизаций Пинщины выявила факты служебного подлога при сокрытии падежа скота. В частности, главный ветврач, понимая, что теленок нежизнеспособен, внесла ложные данные в учетные документы, сокрыв настоящие причины падежа.
Превращая больных телят в «здоровых», ветврач стремилась избежать привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности за нарушения при лечении молодняка крупного рогатого скота.
Специалиста будут судить за служебный подлог (ч.1 ст. 427 Уголовного кодекса Беларуси). Работа по документированию противоправной деятельности подозреваемой продолжается.
Тем временем одиннадцать белорусов задержаны за организацию кражи мяса с мясокомбината под Витебском: «Возраст задержанных от 17 до 59 лет».
И мы писали, что заведующая школьной столовой пыталась вынести несколько десятков кило продуктов под Дрогичином: «Яйца, огурцы, мясо, молоко, полмешка лука, мешок яблок».