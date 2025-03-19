Краснояружский район Белгородской области освободили от оплаты ЖКХ

Гладков ранее сообщил о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. По данным Минобороны РФ, 18 марта противник предпринял попытку проникновения на территорию Белгородской области, что могло быть направлено на создание негативного фона вокруг предстоящих переговоров президентов России и США по урегулированию конфликта на Украине. Противнику нанесены значительные потери: до 60 военнослужащих, один танк, семь боевых бронированных машин и три инженерные машины.