Краснояружский район Белгородской области освободили от оплаты ЖКХ

БЕЛГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил ресурсоснабжающим организациям не выставлять жителям Краснояружского района платежи за жилищные и коммунальные услуги за март 2025 года, за исключением начислений по счетчикам.
«Руководителям ресурсоснабжающих организаций не предъявлять платежи за жилищные и коммунальные услуги жителям Краснояружского района за март 2025 года», — написал Гладков в Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба.
Губернатор уточнил, что исключением являются те платежи, которые начисляются по счетчикам.
Главе администрации Краснояружского района Виталию Кутоманову совместно с «БАРС-Белгород» поручено организовать ежедневное кормление домашних животных в населенных пунктах района по заявкам жителей с учетом оперативной обстановки, добавил Гладков.
Гладков ранее сообщил о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. По данным Минобороны РФ, 18 марта противник предпринял попытку проникновения на территорию Белгородской области, что могло быть направлено на создание негативного фона вокруг предстоящих переговоров президентов России и США по урегулированию конфликта на Украине. Противнику нанесены значительные потери: до 60 военнослужащих, один танк, семь боевых бронированных машин и три инженерные машины.